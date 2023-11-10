«Подмигиваем друг другу»: Политолог Гасанов подвел итоги встречи Путина и Токаева

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9 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и вместе с ним принял участие в работе форума межрегионального сотрудничества.
Обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт, комментируя поездку главы РФ в Казахстан, заявила, что Владимир Путин уверенно чувствует себя в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии.
Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт РСМД, политолог Камран Гасанов в беседе с «Радио 1» рассказал об отношениях двух стран.
«Я думаю самое главное продемонстрировать, что два наших государства ведут скоординированную политику, потому что последнее время, особенно после СВО, было очень много разных сомнений и слухов о том, что Казахстан присоединяется к санкциям. И президенту нужно было развеять эти сомнения, спекуляции и показать что все таки отношения между странами дружественные, близкие и союзнические. Собственно, с этой задачей они оба справились. Владимир Путин отметил, что наши отношения более чем дружественные и это один их самых близких союзников», — объяснил эксперт.
«Россия остается главным инвестором, торговым партнером. То есть, наши позиции незыблемы. И это очень важно, особенно с учетом попыток западных стран перетянуть Казахстан на свою сторону», — заявил Гасанов.Он также сказал, что на множество стран, включая нейтральные, сейчас оказывается внешнее давление. Эксперт также обратил внимание, что никаких серьезных резких высказываний Казахстан не делал. Он вспомнил только заявление Токаева об обязательстве соблюдения санкций против России.
«Конечно, эта позиция (Казахстана - прим.ред.) о том, что «мы соблюдаем санкции», за которую активно цепляется Запад, и пытается внести раскол в наши отношения. К этому, я думаю, со стороны нашего руководства, есть определенное понимание. То есть, мы друг другу подмигиваем, что в этой ситуации надо действовать так. Но, де-факто это не сказывается на наших отношениях и параллельный импорт, конечно же идет не только через Турцию и Армению. Казахстан тоже в этом участвует, ведь география предусматривает такое сотрудничество», — поделился мнением политолог.Также Казахстан не признает ДНР и ЛНР в плане государственного образования. Но, как отметил эксперт, многие союзные страны аналогично не признают новые территории РФ.
«Ставя себя на место Казахстана, можно понять что они думают о своих экономических интересах. И если есть дополнительные рынки, куда можно продавать свои товары, они будут это делать. У них многовекторная политика. Мы это понимаем, но для нас главное чтобы эта многовекторность не выливалась в антироссийские действия», — объяснил политолог.Гасанов подытожил, что отношения Казахстана и России очень позитивные, о чем говорят обе стороны.
«Мы остаемся близким странами и пока серьезных действий антироссийских Казахстан не предпринимает и вряд ли будет предпринимать», — заключил эксперт.
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