Путин сообщил о желании России сотрудничать с Казахстаном в космической сфере

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым отметил желание России расширить сотрудничество в космической сфере.
Путин отметил, что в настоящее время страны уже сотрудничают в сфере космоса. Так, происходит совместное использование космодрома Байконур, а также проводятся космические исследования.
Однако российская сторона хотела бы расширить сотрудничество, включив в него совместное производство космических аппаратов.
По словам Путина, этот вопрос будет рассмотрен правительствами обеих стран.
Напомним, что в четверг, 9 ноября, российский президент прибыл с рабочим визитом в Астану, где его встретил глава Казахстана Токаев. В ходе переговоров лидеры государств обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также рассмотрели региональную и международную повестку.
Читайте также:
Путин и Токаев подписали документы о сотрудничестве на ближайшие три года
Путин отметил расширение расчётов в нацвалютах между Россией и Казахстаном
Президент Казахстана Токаев встретил Путина в резиденции «Акорда» в Астане
Однако российская сторона хотела бы расширить сотрудничество, включив в него совместное производство космических аппаратов.
Напомним, что в четверг, 9 ноября, российский президент прибыл с рабочим визитом в Астану, где его встретил глава Казахстана Токаев. В ходе переговоров лидеры государств обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также рассмотрели региональную и международную повестку.
Читайте также:
Путин и Токаев подписали документы о сотрудничестве на ближайшие три года
Путин отметил расширение расчётов в нацвалютах между Россией и Казахстаном
Президент Казахстана Токаев встретил Путина в резиденции «Акорда» в Астане
Анастасия Чинкова