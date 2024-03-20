Bloomberg: Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США

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В Соединенных Штатах спикер палаты представителей Майк Джонсон в рамках дискуссий по финансированию части федеральных ведомств договорился с Белым домом о запрете на вывешивание ЛГБТ*-флагов над американскими посольствами, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
Знакомый с предложением, о котором идет речь, представитель демократической партии уточнил, что запрет на личное использование сотрудниками посольств радужных флагов не предусмотрен.
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Ювелина Бернст