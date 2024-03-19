В Оренбурге возбудили первое в России уголовное дело об ЛГБТ*-экстремизме

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Первое в России уголовное дело об ЛГБТ*-экстремизме возбудили в отношении ночного клуба в Оренбурге, об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.
«В Оренбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 статьи 282.2 УК РФ в связи с деятельностью ЛГБТ*-клуба «Поза» (Pose)», — рассказала общественный деятель.
По словам Мизулиной, сперва на заведение обратили внимание местные активисты. Она также добавила, что это уголовное дело стало первым в России после признания Верховным судом ЛГБТ*-движения экстремистским.
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*Организация, признанная экстремистской на территории Российской Федерации
Евгения Парфентьева