Bloomberg: Кулеба заявил о планах Украины поговорить по телефону с Си Цзиньпином

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится организовать телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее сообщалось, что Китай отказал Украине в проведении встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе президента Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел встречаться с китайской делегацией на форуме в Давосе, так как ее представители не соответствуют его уровню.
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