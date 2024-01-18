Трамп призвал не поддерживать помощь Киеву до выполнения условий республиканцев

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Экс-президент США Дональд Трамп призвал не поддерживать сделку с демократами и администрацией президента страны Джо Байдена по выделению помощи Украине в обмен на усиление защиты границы. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
Ранее заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли заявила, что Евросоюзу для достижения независимости необходимо более тесное сотрудничество в области обороны на тот случай, если Дональд Трамп станет президентом США и «бросит Европу».
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Екатерина Коршунова