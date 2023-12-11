Bloomberg сообщил, что в 2023 году в мире произошло 183 региональных конфликта

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В этом году в мире было зафиксировано 183 региональных конфликта, что является самым высоким показателем за последние три десятилетия. Об этом 11 ноября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований (The International Institute for Strategic Studie, IISS).
В исследовании рассматривались исключительно региональные конфликты, не включающие в себя конфронтацию сверхдержав, таких как США, Россия и Китай. При этом в IISS отмечают, что группировки наподобие палестинского движения ХАМАС «поддерживаются» крупными державами.
При этом интенсивность конфликтов в мире, по данным IISS, растет из года в год: согласно последнему исследованию, количество погибших увеличилось на 14%, а количество случаев насилия — на 28%.
В современном мире доминируют «все более трудноразрешимые конфликты и вооруженное насилие на фоне увеличения числа действующих лиц, сложных и пересекающихся мотивов, глобального влияния и ускоряющегося изменения климата», подчёркивают . В то же время большее количество региональных конфликтов не говорит об угрозе большой войны, такой как войны 1914-1918 и 1939-1945 годов, однако общая напряжённость международных отношений нарастает, и в первую очередь это касается Соединённых Штатов и Китая.
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«Неразрешимость является определяющей чертой современного глобального конфликтного ландшафта», — подчеркивают авторы.
В современном мире доминируют «все более трудноразрешимые конфликты и вооруженное насилие на фоне увеличения числа действующих лиц, сложных и пересекающихся мотивов, глобального влияния и ускоряющегося изменения климата», подчёркивают . В то же время большее количество региональных конфликтов не говорит об угрозе большой войны, такой как войны 1914-1918 и 1939-1945 годов, однако общая напряжённость международных отношений нарастает, и в первую очередь это касается Соединённых Штатов и Китая.
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Артем Путинцев