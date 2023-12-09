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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США. Об этом глава турецкого государства сообщил во время своего выступления.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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