Более 150 гражданам Чехии разрешили вступить в ряды ВСУ

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Свыше 150 граждан Чехии получили от правительства разрешение на вступление в ряды ВС Украины (ВСУ). Об этом сообщает новостной портал idnes.cz.
Отмечается, что в период с 24 февраля 2022 года 151 мужчина и одна женщина получили разрешения. Их выдаёт президент страны после прохождения процесса согласования заявлений от граждан в Минобороны, МИД и МВД.
Портал уточняет, что 132 разрешения были выданы Милошем Земаном, занимавшим пост президента Чехии до 8 марта 2023 года. Ещё 20 вручил нынешний глава государства Петр Павел.
Вместе с тем сообщается, что общее число обращений от граждан за указанный период составило 553. Таким образом, большее количество прошений о присоединении к ВСУ от чехов было отклонено.
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Портал уточняет, что 132 разрешения были выданы Милошем Земаном, занимавшим пост президента Чехии до 8 марта 2023 года. Ещё 20 вручил нынешний глава государства Петр Павел.
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Анастасия Чинкова