Президент Чехии сделал неожиданное признание об Украине

Фото: iStock/Konoplytska
Президент Чехии Петр Павел выразил обеспокоенность недостатком военной поддержки Запада для Украины, что, по его словам, может вызвать затруднения в военной сфере.
В интервью газете Corriere della Sera он отметил, что текущие поставки боеприпасов для Украины оказались недостаточными, чтобы обеспечить активные военные действия.
Павел подчеркнул, что не выполнены обещания о поставках снарядов для артиллерии и обучении пилотов для F-16. По его мнению, увеличивается неуверенность в странах, поддерживающих Украину, а разрушение инфраструктуры делает нынешнюю зиму чрезвычайно трудной для украинцев.
Он подчеркнул, что при отсутствии достаточной поддержки растет разочарование у населения и создается неуверенность, затрудняющая военное планирование в Киеве и затрудняющая наступательные действия украинских вооруженных сил.
Читайте также:
Чехия снова покупает российский газ
Крупнейшая в истории забастовка профсоюзов пройдет 27 ноября в Чехии
Президент Чехии заявил о подготовке ЕС к высокоинтенсивному конфликту
Павел подчеркнул, что не выполнены обещания о поставках снарядов для артиллерии и обучении пилотов для F-16. По его мнению, увеличивается неуверенность в странах, поддерживающих Украину, а разрушение инфраструктуры делает нынешнюю зиму чрезвычайно трудной для украинцев.
Читайте также:
Чехия снова покупает российский газ
Крупнейшая в истории забастовка профсоюзов пройдет 27 ноября в Чехии
Президент Чехии заявил о подготовке ЕС к высокоинтенсивному конфликту
Артем Кузьмин