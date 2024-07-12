Более 20 стран подписали соглашения в целях ускорения военной помощи Украине

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Более 20 стран-участниц саммита НАТО в Вашингтоне подписали документ об ускорении и координации коллективных усилий по оказанию военной помощи Украине, сообщается на сайте Еврокомиссии.
По данным сайта ЕК, соглашение подписали США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция и Дания. Также упоминаются Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург и Нидерланды. Среди прочих документ подписали главы государств и правительств Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании, председатели Совета Европы, Европейской комиссии и Владимир Зеленский.
В соответствии с соглашением, стороны обязались поддерживать Киев в области «обороны и безопасности, военной подготовки и модернизации вооруженных сил». Стороны также планируют помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) поддерживать высокий уровень возможностей для обороны и сдерживания.
Ранее лидеры стран НАТО объявили, что их следующая встреча состоится в Гааге в июне 2025 года.
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В соответствии с соглашением, стороны обязались поддерживать Киев в области «обороны и безопасности, военной подготовки и модернизации вооруженных сил». Стороны также планируют помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) поддерживать высокий уровень возможностей для обороны и сдерживания.
Ранее лидеры стран НАТО объявили, что их следующая встреча состоится в Гааге в июне 2025 года.
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Александр Климов