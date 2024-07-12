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Вашингтон намерен использовать Германию в качестве плацдарма для дальнейшей эскалации ситуации с Россией, заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, передает РИА Новости.
По словам Шмидта, партия будет препятствовать подобным планам. По мнению политика, план США по размещению ракет дальнего радиуса действия на территории Федеративной Республики Германия с 2026 года приведет к эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой.
Шмидт подчеркивает, что Вашингтон использует немецкую территорию в качестве плацдарма.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты планируют разместить в Германии оружие дальнего радиуса действия в 2026 году.
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Шмидт подчеркивает, что Вашингтон использует немецкую территорию в качестве плацдарма.
«Американские так называемые партнеры просто используют его для дальнейшей эскалации, втягивая нас непосредственно в свои агрессивные планы в отношении Российской Федерации», – рассказал он.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты планируют разместить в Германии оружие дальнего радиуса действия в 2026 году.
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Александр Климов