Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой

Фото: istock / e-crow
Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над севером сектора Газа. Об этом сообщает издание Haaretz.
«Нет сил ХАМАС, способных остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается в каждой точке. ХАМАС потерял контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к его правительству», — заявил Галлант.Ранее сообщалось, что первая группа россиян эвакуирована из сектора Газа. Редакция «Радио 1» расскажет, что испытали мирные граждане в регионе, кому и как удалось достичь договоренностей об их выезде, и когда будут эвакуированы остальные.
Читайте также:
Демократия под вопросом: Американист раскрыл будущее после выборов президента США
Венгрия обвинила Украину в циничности из-за нежелания решать вопрос нацменьшинства
Посол Израиля Александр Бен Цви заявил о появлении нового вида антисемитизма
Алина Юрчак