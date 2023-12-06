«Большая семёрка» с 1 января запретит импорт почти всех российских алмазов

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Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) запретят импорт российских непромышленных алмазов, «добытых, обработанных или произведенных в России» уже к 1 января 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее заявление «Большой семерки».
Кроме этого, с 1 марта 2024 года начнет постепенно вступать в силу ограничение на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
Страны G7, являющиеся крупными импортерами необработанных алмазов, создадут «надежный механизм» их проверки и сертификации. Он должен заработать с осени следующего года.
Введение антироссийских санкций в отношении алмазов может обернуться замещением на рынке природных камней искусственными, из-за чего возникнет проблема глобального масштаба, заявил ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023.
Моисеев отметил, что страны «Большой семерки» и Европейский союз хотят запретить поставки алмазов на свои рынки, за счет механизма сертификации всех партий через AWDC или GIA. Он также отметил, что на сегодняшний день никто не может составить конкуренцию российскому производству алмазов, поэтому заместить его не получится.
Напомним, что по итогам 2022 года Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства натуральных алмазов — 35%. В прошлом году объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат, из которых 41,9 миллиона карат пришлись на российские компании.
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Страны G7, являющиеся крупными импортерами необработанных алмазов, создадут «надежный механизм» их проверки и сертификации. Он должен заработать с осени следующего года.
Моисеев отметил, что страны «Большой семерки» и Европейский союз хотят запретить поставки алмазов на свои рынки, за счет механизма сертификации всех партий через AWDC или GIA. Он также отметил, что на сегодняшний день никто не может составить конкуренцию российскому производству алмазов, поэтому заместить его не получится.
Напомним, что по итогам 2022 года Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства натуральных алмазов — 35%. В прошлом году объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат, из которых 41,9 миллиона карат пришлись на российские компании.
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Артем Путинцев