«Большая семёрка» с 1 января запретит импорт почти всех российских алмазов

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) запретят импорт российских непромышленных алмазов, «добытых, обработанных или произведенных в России» уже к 1 января 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее заявление «Большой семерки».