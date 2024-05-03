Британия проведет с Украиной переговоры о столетнем сотрудничестве

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами. Об этом сообщили в британском посольстве на Украине.
В заявлении посольства говорится, что данное соглашение о сотрудничестве позволит создать прочные связи между государствами в торговле, безопасности и иных сферах. Отмечается, что соглашение также затронет аспекты культуры и образования Великобритании и Украины.
Напомним, в январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным.
Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет.
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Напомним, в январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным.
Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет.
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Екатерина Коршунова