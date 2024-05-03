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Британия проведет с Украиной переговоры о столетнем сотрудничестве

Глава МИД Британии Кэмерон начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве
03 мая 2024, 14:23
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами. Об этом сообщили в британском посольстве на Украине.
В заявлении посольства говорится, что данное соглашение о сотрудничестве позволит создать прочные связи между государствами в торговле, безопасности и иных сферах. Отмечается, что соглашение также затронет аспекты культуры и образования Великобритании и Украины.

Напомним, в январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным.



Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет.

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Россия обеспокоена нагнетанием напряжённости вокруг Украины, заявили в Кремле
Песков: РФ обеспокоена нагнетанием напряжённости из-за конфликта на Украине
03 мая 2024, 15:16

Фото: iStock/ffikretow

Россия обеспокоена нагнетанием напряжённости из-за конфликта на Украине через заявления лидеров западных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что фиксируется опасная тенденция нагнетания напряжённости, что крайне беспокоит российскую сторону. В частности, Песков обратил внимание на заявление министра иностранных де Дэвида Кэмерона, который «разрешил» украинским военным наносить удары по территории России британским вооружением.

По словам Пескова, подобные заявления являются «вербальной экалацией».

После заявления Кэмерона официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила киевский режим с «выкормленной» Западом террористической группировкой «Аль-Каида»*.

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#украина
#россия
#политика
#дмитрий песков
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В Калининграде оценили идею финского политика «отрезать» город от России
В Калининграде считают абсурдной идею закрыть доступ России к городу
03 мая 2024, 14:48

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Заявления финской стороны о закрытии доступа России к Калининграду звучат абсурдно. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Ранее директор Института международных отношений Финляндии, кандидат в Европарламент Мика Аалтола заявил, что помехи в работе навигационной системы GPS, препятствующие авиаполётам, якобы исходят из российского Калининграда. В связи с этим он предложил закрыть доступ России к городу.

Лысков заявил, что заявления политиков соседних стран становятся всё более абсурдными и начинают граничить с неадекватностью. Также он добавил, что наземный и воздушный транзит Калининградской области был ограничен как раз усилиями прибалтийских стран, прежде всего, Литвой.

В настоящее время пассажиропоток в калининградский аэропорт Храброво вырос. Ежедневно только авиакомпания «Аэрофлот» совершает около 20 рейсов из города в другие регионы. И они как раз пользуются той же системой GPS, что и европейские перевозчики, но ещё ни разу не жаловались на трудности и помехи.

Лысков призвал прибалтийских политиков, прежде чем делать громкие заявления, открыть любое приложение по отслеживанию полётов пассажирских лайнеров и самим посмотреть на обстановку, чтобы не «попасть в нелепую ситуацию».

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#калининград
#россия
#финляндия
#политика
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Швеция не видит необходимости в международном расследовании ЧП на «Северных потоках»
Швеция не приняла инициативу Китая о расследовании взрывов на «Северных потоках»
03 мая 2024, 14:33

Фото: iStock/michal-rojek

В МИД Швеции заявили, что не видят необходимости в проведении международного расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.
Ранее зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что страна призывает к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН теракта на «Северном потоке».

Шведские власти на национальном уровне провели расследование инцидентов. Оно опиралось на принципы независимости, беспристрастности и верховенства закона. Также в стране реализуются иные расследования, касающиеся данного вопроса. В связи с этим, в международном расследовании нет необходимости, поскольку его результаты ничего не дадут, подчеркнули в шведском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли 26 сентября 2022 года. О целенаправленной диверсии тогда говорили власти Германии, Дании и Швеции.

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#швеция
#северный поток
#взрыв
#инцидент
#расследование
#китай
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Песков высказался о российских военных на базе в Нигере
Песков: РФ развивает отношения с Африкой в разных сферах, включая оборонную
03 мая 2024, 14:12

Фото: iStock/zim286

Россия развивает отношения со странами Африки во всех областях, включая оборонную. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данные о российских военных на базе в Нигере.
Ранее Пентагон в беседе с РИА Новости сообщил, что представители российских войск находятся на территории базы в Нигере вместе с американскими военными до вывода США своего контингента из этой страны.

Песков подчеркнул, что и Россия, и африканские страны заинтересованы в развитии отношений, в том числе в оборонной сфере.

Напомним, что власти Нигера потребовали от США вывести из страны практически тысячу военнослужащих. На фоне этого российские военные вошли на территорию базы.

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#дмитрий песков
#кремль
#военные
#россия
#нигер
#африка
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Глава МИД Чехии: Прага не приветствует у себя украинских уклонистов
03 мая 2024, 14:07

Фото: iStock/Konoplytska

Власти Чехии не приветствуют на своей территории беженцев, пытающихся уклониться от призыва на военную службу в Вооруженных силах Украины. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский.

Министр отметил, что республика поддерживает и приветствует на своей территории беженцев с Украины, но не уклонистов. Кроме того, по его словам, государство практически не может повлиять на процесс возвращения их на родину.

Отмечается, что среди пребывающих в Чехии граждан Украины с предоставленным статусом временной защиты, находятся 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее Чехия обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
#мужчины
#чехия
#государство
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«Видим в СВО»: эксперт оценил планы США использовать роботов в «конфликте» с Россией
Политик Зеленков рассказал о применении роботов в военных действиях
03 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/designprojects

Американское издание Foreign Policy заявило, что США начали использовать роботов на учениях, где отрабатывается сценарий возможного конфликта с Россией или Китаем. Прошедшие учения, по информации FP, это шаг на пути к внедрению наземных беспилотных систем в боевые подразделения.
Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму РГСУ Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» отметил, что США, Россия, Китай и другие страны используют роботов в различных сферах применения вооружённых сил уже давно.

«В первую очередь это применяется для разминирования. Уже достаточно давно изготовлены роботы, которые вместо человека-минёра занимаются разминированием полей или обнаружением глубоко заложенных мин, а потом уже их подрывает человек. Второй момент: роботы давно используются в морском деле для изучения и спасения в том числе затонувших кораблей, подводных лодок и так далее. Автоматические станции в космосе работают и запускаются на другие планеты — это те же самые роботы, только мы их называем «Автоматическая станция Луна», «Автоматическая станция Мар» — это тоже роботы с применением искусственного интеллекта, который позволяет адаптировать программное обеспечение под изменяющуюся обстановку», — сказал эксперт.

Также профессор объяснил, для чего используются роботы и какая от этого польза.
«Применяется это для того, чтобы в первую очередь снизить потери личного состава от внеплановых чрезвычайных ситуаций, не использовать человека там, где можно заменить его роботом. Сегодня роботы используются в том числе в качестве ударной силы, мы хорошо это видим в СВО, когда применяются морские автоматические дроны. Морские дроны — те же самые торпеды, только они управляются с помощью автоматики и передачи сигнала. Это дает возможность повысить точность поражения объектов», — рассказал собеседник.

Михаил Зеленков добавил, что в двадцать первом веке использование роботов — совершенно нормальное явление, которое набирает обороты.

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#дроны
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Латвия объявила о начале строительства опорных пунктов на границе с Россией
03 мая 2024, 14:01

Фото: iStock/Ruma Aktar

Латвия начала возведение противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией в рамках сооружения балтийской «линии обороны». Об этом пишет портал rus.lsm.lv.
Первое укрепление возводится всего в одном километре от российской границы, в районе погранпункта «Терехово». Здесь перекапывают дорогу и делают противотанковый ров, по которому не сможет проехать транспорт, в том числе и танки. Линия обороны возводится с учётом природного ландшафта, отметил латвийский инженер, полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш.

После того, как рвы будут полностью готовы, на границе разместят зубы дракона. Минные поля станут мерой на случай начала боевых действий. Но, как отметил Лаздиньш, в настоящее время идёт речь о преградах, не начинённых взрывчаткой.

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#россия
#латвия
#граница
#танки
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В Кремле прокомментировали слова об ударах Украины британским оружием по РФ
Песков: слова Кэмерона об ударах Украины британским оружием по РФ — эскалация
03 мая 2024, 13:37

Фото: сайт Кремля

Заявления о законности ударов Украины по территории РФ с использованием британского оружия являются прямой эскалацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
«Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности», — отметил Песков.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Киев заявил, что Украина имеет право наносить удар по территории России британским оружием. Отвечая на вопрос журналистов о применении ВСУ предоставленного Британией оружия для ударов по целям на территории России, он заявил, что Украина имеет на это полное право.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#песков
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В Конгрессе США раскрыли, кто на самом деле контролирует Зеленского
Конгрессвумен Спартц заявила, что Зеленского контролируют жулики
03 мая 2024, 13:17

Президента Украины Владимира Зеленского контролируют жулики и сомнительные личности. Такое заявление сделала представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц.
«Он (Зеленский – ред.) легко начинает паниковать, и его контролируют жулики и сомнительные личности вокруг него. Его пугают военные или любые сильные индивиды. К сожалению, он видит во многих героических людях политических оппонентов и пытается их уничтожить», — заявила Спартц.

По её словам, украинский лидер принял множество важных военных решений, основываясь на «театральных представлениях», а не на стратегических соображениях.

Кроме того, конгрессвумен отметила, что Зеленский опасается свободных СМИ, поэтому начинает дискредитировать любого, кто подвергает критике его действия.

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