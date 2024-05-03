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Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что военные ВС РФ нанесли авиаудары по поставленному Западом вооружению в Одессе.
По словам эксперта, боевики ВСУ используют Одессу в качестве пункта переброски оружия и техники в различные пункты дислокации украинской армии. Меркурис отметил, что в ходе атаки российские силы уничтожают не только западное оружение, но и украинский военный офицерский состав.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском дипломатическом ведомстве уверены, что в скором времени Одесса станет свободным городом, сбросив «иго современных бандеровцев».
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Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском дипломатическом ведомстве уверены, что в скором времени Одесса станет свободным городом, сбросив «иго современных бандеровцев».
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Екатерина Коршунова