Британская разведка MI6 завербовала двух государственных чиновников из КНР

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Служба внешней разведки Великобритании MI6 завербовала двух сотрудников центральных государственных органов Китая. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности (МГБ) КНР.
Шпионами были названы китайский гражданин по фамилии Ван и его супруга Чжоу, передаёт информационное агентство Reuters. Ван учился в Англии в 2015 году по программе обмена в 2015 году. Сотрудники британской разведки устраивали ужины и тайные встречи с ним. Сначала его убедили к оказанию за вознаграждение неких «консалтинговых услуг». Затем он прошёл специальную профессиональную подготовку в MI6 и был отправлен обратно в Китай.
На родине по приказу британцев он привлёк к шпионской деятельности свою жену Чжоу, которая работала в ключевом государственном учреждении. В ходе расследования было установлено, что Ван и Чжоу работали на британскую разведку. Таким образом, как отмечают в МГБ, Лондон предпринял действия, подрывающие государственную безопасность Китая.
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