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Дональд Трамп, будучи президентом, санкционировал операцию Центрального разведывательного управления в КНР. Она должна была настроить население население Китая против правительства республики.
Агенты ЦРУ создавали фейковые аккаунты в соцсетях и распространяли через свои аккаунты информацию, порочащую действия китайских властей и бросающую тень на государственных чиновников. Знакомые с ситуацией собеседники агентства рассказали, что таким образом американцы старались «разжечь паранойю» среди китайского руководства и заставить власти КНР тратить большие ресурсы на «погоню за призраками», которые распространяют порочащую китайских лидеров информацию.
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