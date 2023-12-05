Британские дипломаты готовятся заставить Украину вступить в переговоры с РФ

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Дипломаты Великобритании готовятся заставить Украину пойти на переговоры с Россией, чтобы завершить конфликт. Об этом сообщает издание Daily Express.
В материале отмечают, что контрнаступление Украины не увенчалось успехом, на который рассчитывали, что заставляет сомневаться в том, что Украина одержит победу.
«В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров», — пишут авторы статьи.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация полностью перевела свою промышленность на военные рельсы, в чем многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак