Рамасвами: Лишение полномочий конгрессмена Сантоса открыло ящик Пандоры

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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что решение палаты представителей Конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса является неверным. Об этом он написал в соцсети Х.
Рамасвами добавил, что считает Джорджа Сантоса «патологическим лжецом». При этом решение, должен ли политик служить в Конгрессе США, полностью принадлежит избирателям, а обвинения в мошенничестве следует рассматривать в судебном порядке.
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Диана Аванесян