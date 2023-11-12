Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Спецслужбы Великобритании нашли замену действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Эксперт отметил, что британская разведка понимает отсутствие пользы от «маленького юмориста Зеленского», поэтому уже нашла более достойного кандидата на пост главы государства.
Джонсон уточнил, что западным спецслужбам позволили заняться поиском кандидата в президенты Украины, поскольку конфликт с Россией уже очевидно провален, а Зеленский категорически отказывается идти на переговоры.
А вот главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сможет пойти на компромисс с Россией и завершить этот конфликт.
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Джонсон уточнил, что западным спецслужбам позволили заняться поиском кандидата в президенты Украины, поскольку конфликт с Россией уже очевидно провален, а Зеленский категорически отказывается идти на переговоры.
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Анастасия Чинкова