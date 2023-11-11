В Британии заметили, как изменилось поведение Зеленского после разгрома ВСУ

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Неудачи украинских войск на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegraph.
Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Боррель отметил, что еще одной проблемой для Европы является противостояние на Ближнем Востоке. По мнению главы дипломатии Европейского союза, данный конфликт стал «результатом политического и морального провала международного сообщества».
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