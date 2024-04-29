Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи йеменского порта Моха

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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС проинформировало в социальной сети X, что получило информацию об инциденте, который классифицируется как атака, в 54 морских милях к северо-западу от йеменского порта Моха (Мокка).
Отмечается, что по факту данного инцидента проводится расследование. Согласно данным британской компании Ambrey, которая специализируется на морской безопасности, под удары попал контейнеровоз под флагом Мальты, выполнявший рейс из Джибути в порт саудовской Джидды в Красном море.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные сбили в воскресенье, 28 апреля, пять беспилотников над Красным морем. Дроны были сбиты в промежутке между 1:48 и 2:27 (совпадает с мск).
Напомним, США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные сбили в воскресенье, 28 апреля, пять беспилотников над Красным морем. Дроны были сбиты в промежутке между 1:48 и 2:27 (совпадает с мск).
Напомним, США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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Екатерина Коршунова