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Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи йеменского порта Моха

29 апреля 2024, 13:36
Фото: iStock/Mltz

Фото: iStock/Mltz

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС проинформировало в социальной сети X, что получило информацию об инциденте, который классифицируется как атака, в 54 морских милях к северо-западу от йеменского порта Моха (Мокка).
Отмечается, что по факту данного инцидента проводится расследование. Согласно данным британской компании Ambrey, которая специализируется на морской безопасности, под удары попал контейнеровоз под флагом Мальты, выполнявший рейс из Джибути в порт саудовской Джидды в Красном море.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные сбили в воскресенье, 28 апреля, пять беспилотников над Красным морем. Дроны были сбиты в промежутке между 1:48 и 2:27 (совпадает с мск).



Напомним, США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

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#сша
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#дроны
Стало известно, от чего зависит производство БПЛА на Украине
WSJ: производство БПЛА на Украине зависит от китайских компонентов
29 апреля 2024, 13:39

Фото: iStock/sommersby

Производство дронов на Украине сильно зависит от наличия коммерчески доступных китайских компонентов. Такие данные приводит газета Wall Street Journal.
Издание напомнило, что в первые дни СВО Украина смогла переделать китайские беспилотники Mugin-5. Позже эти и другие дроны стали заменяться украинскими.

«Однако их производство (беспилотников на Украине — ред.) в значительной степени зависит от коммерчески доступных китайских компонентов», — говорится в статье.

По информации одного из производителей беспилотников дальнего действия, на их производство тратится от 30 до 300 тысяч долларов. При этом издание утверждает, что даже сумма на верхней границе ценового диапазона значительно меньше стоимости крылатых ракет, которые Украине передаёт Запад. Благодаря этим беспилотникам Киев может атаковать территорию России.

Для создания необходимого числа дронов на Украине появились стартапы-производители, которые предлагают продукцию от ударного реактивного беспилотника-камикадзе UJ-25 Skyline до безымянной модели БПЛА с фюзеляжем, для производства которого требуется лишь отрезок водопроводной трубы.

Офицер украинской военной разведки, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что лишь 20% беспилотников, выпущенных украинской стороной, достигают своих целей из-за помех РФ.

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#дроны
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Россия ответила США на конфискацию своих активов
Sohu: РФ ответила США на конфискацию активов
29 апреля 2024, 13:18

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Россия ответила западным странам на конфискацию активов. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
Отмечается, что после шага российской стороны США попадут в безвыходное положение и останутся без возможности отступления. Речь идёт об американском банке JPMorgan Chase, который собирается покинуть Россию. Российские власти на фоне этого заморозили все его активы, включая движимое и недвижимое имущество, и акции российского филиала.

Песков желающим присвоить активы России: в стране тоже есть западные деньги
Песков желающим присвоить активы России: в стране тоже есть западные деньги

Такие меры стали ответом США на заморозку российских активов.

Ранее, 24 апреля, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам JPMorgan Chase в размере 439,5 миллионов долларов.

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#сша
#россия
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#банки
#экономика
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Немецкий генерал заявил о катастрофическом просчёте западных стран
Генерал Куят: страны Запада катастрофически недооценили Россию
29 апреля 2024, 12:56

Фото: iStock/3dmitry

Страны Запада сильно недооценили военную мощь России и зря сорвали мирные переговоры. Так считает экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят.
«Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счет скорейшего прекращения боевых действий», — сказал Куят в интервью Overton Magazin.

Кроме того, он считает, что необходимо провести мирные переговоры между конфликтующими странами.

Также, по словам Куята, руководства стран Запада не смогли верно оценить военную мощь России, и теперь ситуация для Украины ежедневно становится всё сложнее. Он также призвал западных политиков принять во внимание тот факт, что население Украины хочет мира.

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#сша
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#киев
#маск
#переговоры
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Премьер Испании раскрыл, останется ли на посту после скандала
Премьер Испании Санчес не покинет пост после скандала с женой
29 апреля 2024, 12:53

Фото: iStockAlberto Masnovo

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не покинет свой пост после обвинения его супруги Бегонии Гомес в коррупции. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
В минувшую среду политик временно приостановил свою общественную деятельность, чтобы принять решение о дальнейшей работе. Тогда же мадридский суд начал расследование в отношении его жены, которую заподозрили в получении взятки. Организация «Чистые руки» подала соответствующую жалобу, исходя исключительно из опубликованной в СМИ информации. В связи с этим, прокуратура Мадрида обжаловала принятую от компании жалобу и потребовала закрыть дело.

Ранее Санчес обратился к гражданам страны и заявил, что выступит 29 апреля и объявит о том, останется на своей должности.

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#испания
#премьер-министр
#скандал
#политика
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В Литве предложили обсудить ситуацию с возвращением военнообязанных на Украину на уровне ЕС
Литва предложила обсудить на уровне ЕС ситуацию с украинскими военнообязанными
29 апреля 2024, 12:37

Фото: iStock/diegograndi

Вопрос возвращения на Украину уехавших за границу военнообязанных украинцев необходимо решать на уровне Евросоюза. Так считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
«По данному вопросу необходимо более широкое сотрудничество, так как в настоящее время для граждан Украины в ЕС действует статус временной защиты», — сказала Шимоните в эфире национального радио LRT.

По её словам, в рамках данного статуса украинцам предоставлены широкие гарантии в странах Евросоюза. Именно поэтому это вопрос не одного и не двух государств, подчеркнула Шимоните.

Она также уточнила, что этот вопрос обсуждался и с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что при выдаче или продлении вида на жительство украинцам можно было бы устанавливать, выполнил ли человек мобилизационные обязанности или освобождён от них. Однако последствия премьер не уточнила.

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#беженцы
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Турция рассчитывает на скорый визит Путина
Визита Путина в Турцию ждут в ближайшее время, но точной даты пока нет
29 апреля 2024, 11:35

Фото: сайт Кремля

Турция ожидает визита российского президента Владимира Путина в ближайшее время, но дата пока не согласована. Об этом дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости.
Ранее Путин анонсировал свой визит в Китай, запланированный на май.

Источник агентства выразил надежду на скорейшее согласование даты визита.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее также заявлял, что точная дата рабочего визита его российского коллеги в Анкару не назначена. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что лидеры двух стран компенсируют отсутствие личных встреч частыми телефонными разговорами.

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#турция
#россия
#владимир путин
#реджеп тайип эрдоган
#встреча
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КНР выразила беспокойство из-за планов Японии ужесточить экспорт полупроводников
29 апреля 2024, 11:06

Фото: iStock/estherpoon

Пекин выражает серьезную озабоченность планами Японии по экспортному контролю в сфере полупроводников. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции Китая.
В заявлении китайской стороны отмечается, что КНР обеспокоена из-за планов японского правительства по введению контроля над экспортом полупроводников и других связанных с ними товаров. Отмечается, что данные меры, которые предложены Японией, окажут серьезное влияние на нормальный торговый обмен между компаниями двух государств и нанесут ущерб «стабильности глобальной цепочки поставок».

Минкоммерции КНР подчеркнуло, что полупроводниковая отрасль — это высоко глобализированная отрасль. Уточняется, что КНР примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов ​организаций.

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#данные
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#поставки
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Стали известны причины агрессивного подхода к Республике Сербской со стороны Запада
29 апреля 2024, 10:27

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал причины агрессивного подхода Запада к Республике Сербской.
В беседе с RT International Милорад Додик отметил две основные причины, из-за которых Запад агрессивно настроен к Республике Сербской.

«Если вы поразмыслите рационально, то поймёте, что агрессивный подход Запада к Республике Сербской обусловлен двумя причинами. В качестве первой причины – это отказ вступать в НАТО. Во-вторых, с самого начала специальной военной операции на Украине мы придерживались позиции, согласно которой не соглашались на введение санкций в отношении России», — отметил президент.

Стоит отметить, что по ранее известной информации президент Республики Сербской посетит Россию в рамках форума по безопасности, который пройдет в Санкт-Петербурге.

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МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху

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#президент
#операции
#нато
#запад
#политика
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МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху
NYT: МУС может выдать ордер на арест израильских чиновников, включая Нетаньяху
29 апреля 2024, 09:39

Фото: iStock/STRINGERimage

В Израиле полагают, что Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордер на арест высокопоставленных чиновников, об этом пишет The New York Times.
Источники издания из числа израильских и иностранных чиновников полагают, что МУС также планирует выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как считают собеседники агентства, израильских чиновников потенциально могут обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на Израиль, совершенное 7 октября 2023 года, в день начала войны с палестинским движением «Хамас».

Напомним, 19 апреля Израиль нанёс ракетный удар по Ирану. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
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#арест
#биньямин нетаньяху
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