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Телеканал CBS News утверждает, что получил доказательства причастности российских спецслужб к случаям «гаванского синдрома», когда у американских дипломатов и чиновников необъяснимо возникало чувство тошноты и головной боли.
Журналисты канала в воскресной новостной передаче «60 minutes» рассказывают о якобы существовании переписки в марте 2021 года между высокопоставленными представителями российского Совбеза, в которой обсуждается передача Вьетнаму «уникальной технологии, имеющейся только у России».
«Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук», — заявил Грэг Эдгрин, недавно покинувший пост руководителя следствия Пентагона по случаям «гаванского синдрома», как его представил телеканал.
Он объяснил мотивы России в желании ограничить продвижение США в отношениях с Кубой. По его словам, позже РФ предприняла такие же попытки во Вьетнаме, чтобы помешать поездке американского вице-президента Камалы Харрис, затормозив тем самым развитие стратегического партнерства США и Вьетнама.
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«Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук», — заявил Грэг Эдгрин, недавно покинувший пост руководителя следствия Пентагона по случаям «гаванского синдрома», как его представил телеканал.
Он объяснил мотивы России в желании ограничить продвижение США в отношениях с Кубой. По его словам, позже РФ предприняла такие же попытки во Вьетнаме, чтобы помешать поездке американского вице-президента Камалы Харрис, затормозив тем самым развитие стратегического партнерства США и Вьетнама.
«Гаванский синдром» — головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые были зафиксирован у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, после чего в Китае в 2018 году. Позднее сообщалось о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, в Африке, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от «гаванского синдрома» пострадали несколько сотен человек.
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