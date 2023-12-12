CTK: Глава Генштаба Чехии Ржехка не исключил возможность войны Запада с Россией

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Глава Генштаба Вооружённых сил Чехии Карел Ржехка не исключает возможность войны западных стран с Россией. Его слова передает чешское новостное агентство CTK.
Как заявил Ржехка, конфликт может возникнуть на фоне дальнейшей эскалации напряжённости.
Глава чешского Генштаба считает, что конфронтации можно избежать при помощи устрашения. По его словам, во избежание этого Россия должна реально видеть, что у Запада есть способности и воля обороняться.
Россия по-прежнему остается главной угрозой для Европейского союза, и в связи с этим армии Европы «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности, заявлял президент Чехии Петр Павел в ходе встречи глав стран Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). Он подчеркнул, что из-за конфликта на Украине России понадобится много лет, чтобы восстановить свою боеспособность, но Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один».
Ранее стало известно, что свыше 150 граждан Чехии получили от правительства разрешение на вступление в ряды ВС Украины (ВСУ). В период с 24 февраля 2022 года 151 мужчина и одна женщина получили разрешения. Их выдаёт президент страны после прохождения процесса согласования заявлений от граждан в Минобороны, МИД и МВД.
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«Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что в данный момент она неправдоподобна», — сказал он на конференции в Праге.
Россия по-прежнему остается главной угрозой для Европейского союза, и в связи с этим армии Европы «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности, заявлял президент Чехии Петр Павел в ходе встречи глав стран Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). Он подчеркнул, что из-за конфликта на Украине России понадобится много лет, чтобы восстановить свою боеспособность, но Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один».
Ранее стало известно, что свыше 150 граждан Чехии получили от правительства разрешение на вступление в ряды ВС Украины (ВСУ). В период с 24 февраля 2022 года 151 мужчина и одна женщина получили разрешения. Их выдаёт президент страны после прохождения процесса согласования заявлений от граждан в Минобороны, МИД и МВД.
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