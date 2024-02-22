Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам

Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов
Правительство Чехии бессрочно продлило запрет на выдачу виз и разрешений на проживание гражданам РФ и Белоруссии. Об этом сообщает агентство ЧТК со ссылкой на премьер-министра страны Петра Фиалу.
Республика прекратила выдачу виз россиянам сразу после ввода российских войск на Украину, позднее данная мера распространилась и на белорусов за исключением гуманитарных причин. До сих пор это решение действовало до 31 марта 2024 года.
Читайте также:
Чехия предложила ограничить передвижение дипломатов из России по Евросоюзу
Чехия хочет заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие РФ
Чехия назвала Россию главной угрозой для страны
Ювелина Бернст