Чиновника Минприроды заподозрили в получении крупной взятки размером 1 млн рублей

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Замглавы департамента Минприроды РФ Алексея Яковлева подозревают в получении крупной взятки размером более одного млн рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.
«Сотрудниками УФСБ по Челябинской области был вскрыт факт получения Яковлевым взятки в размере более 1 миллиона рублей от руководителя национального парка "Таганай" Эльвины Новоселовой за общее покровительство по службе», - пишет РИА Новости.
Накануне в Минприроды РФ заявили о задержании замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды Алексея Яковлева. При этом уточнялось, что оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай».
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