ФСБ проводит обыски у экс-главы Правительства Самарской области Кудряшова

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
ФСБ проводит обыски у первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое Самарской области, который уволился сегодня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что обыски проходят и по месту жительства Кудряшова, и в Минстрое региона.
Согласно сообщению, Кудряшов вместе с коллегой перечислил 194 млн рублей на проект компании «Волгатрансстрой-проект», которая собиралась строить станцию метро «Самарская». Однако позже делать это передумали, объяснив свое решение маленьким расстоянием между станциями, а деньги пропали. При этом сегодня, 14 ноября, Кудряшов внезапно объявил о своей отставке по состоянию здоровья.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Кудряшову грозит до 10 лет лишения свободы.
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Согласно сообщению, Кудряшов вместе с коллегой перечислил 194 млн рублей на проект компании «Волгатрансстрой-проект», которая собиралась строить станцию метро «Самарская». Однако позже делать это передумали, объяснив свое решение маленьким расстоянием между станциями, а деньги пропали. При этом сегодня, 14 ноября, Кудряшов внезапно объявил о своей отставке по состоянию здоровья.
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Элина Позднякова