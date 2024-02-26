CNN: Рекордное число россиян попросили убежище в азиатской стране

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В 2023 году политическое убежище в Южной Корее попросили 5,8 тысячи россиян. О рекордном числе соискателей статуса беженца из России сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на отчет иммиграционной службой Южной Кореи.
Уточняется, что за год количество россиян, обратившихся к руководству Южной Кореи с просьбой о политическом убежище, выросло в пять раз. Более того, показатели минувшего года превысили общее число обращений, зарегистрированных с 1994 по 2019 годы.
Следующее место после россиян среди беженцев в Южной Корее занял Казахстан — более 2 тысяч человек. Далее следуют китайцы (1,3 тысяч человек) и малайзийцы (1,2 тысяч).
Число заявок, поступивших в иммиграционную службу страны, стало рекордным за последние 8 лет.
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Следующее место после россиян среди беженцев в Южной Корее занял Казахстан — более 2 тысяч человек. Далее следуют китайцы (1,3 тысяч человек) и малайзийцы (1,2 тысяч).
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Ювелина Бернст