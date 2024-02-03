Сеул выразил протест послу РФ в Южной Корее из-за слов Марии Захаровой

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Южнокорейские власти вызвали в МИД посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева. Ему был выражен протест в связи с позицией России относительно политической ситуации на Корейском полуострове.
Заместитель главы МИД Южной Кореи Чон Бён Вон пригласил российского посла для того, чтобы выразить «серьёзный протест» в связи с этими заявлениями официального представителя российского внешнеполитического ведомства, передаёт информационное агентство Yonhap.
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