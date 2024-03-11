CNN: Россия производит втрое больше снарядов, чем США и ЕС вместе взятые

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Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и европейские государства вместе взятые. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на разведданные НАТО.
Отмечается, что такие данные говорят о преимуществе России в преддверии очередного российского наступления в зоне СВО. При этом телеканал не поясняет, откуда появилась информация о якобы готовящемся новом наступлении ВС РФ.
Согласно разведданным НАТО, российские оборонные предприятия производят порядка 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, что в год составляет около трёх миллионов снарядов.
Вместе с тем, США и страны Евросоюза ежегодно могут производить не более 1,2 миллионов боеприпасов, которые отправляются на Украину.
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Согласно разведданным НАТО, российские оборонные предприятия производят порядка 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, что в год составляет около трёх миллионов снарядов.
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Анастасия Чинкова