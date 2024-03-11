Российские авиабомбы стирают с лица земли укрепрайоны ВСУ, заявили в США

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Российские авиабомбы успешно уничтожают оборонительные позиции ВСУ. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Аналитики утверждают что российские военные силы повысили эффективность, увеличив применение планирующих авиабомб. Это привело к успехам ВС РФ на фронте.
В рядах ВСУ также признают силу российских авиабомб. Спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что эти бомбы сносят всё, разрушают дома и даже фундаменты строений, которые можно было использовать в качестве оборонительных укреплений.
Также о силе авиабомб говорил командир третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. По его словам, эти бомбы способны полностью уничтожить любую позицию.
Напомним, что российские войска начали применять в зоне СВО мощные авиационные бомбы ФАБ-1500. Корреспонденты CNN ранее заявляли, что это негативно сказывается на обороне ВСУ, меняет баланс сил на передовой. Также применение этих бомб стало важнейшим элементом в российском наступлении в ДНР.
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В рядах ВСУ также признают силу российских авиабомб. Спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что эти бомбы сносят всё, разрушают дома и даже фундаменты строений, которые можно было использовать в качестве оборонительных укреплений.
Напомним, что российские войска начали применять в зоне СВО мощные авиационные бомбы ФАБ-1500. Корреспонденты CNN ранее заявляли, что это негативно сказывается на обороне ВСУ, меняет баланс сил на передовой. Также применение этих бомб стало важнейшим элементом в российском наступлении в ДНР.
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Анастасия Чинкова