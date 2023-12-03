Das Erste: Генсек НАТО Столтенберг предрек ухудшение ситуации на Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям по поводу конфликта на Украине. Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала Das Erste.
«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — заявил генсек альянса.По словам Столтенберга, Украина находится в критической ситуации. Когда журналисты спросили главу альянса о действиях украинской армии в таком положении, он переадресовал «принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству».
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