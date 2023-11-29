«Не получат даже в следующем году»: В НАТО признали, что не спешат включать в альянс Киев

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На саммите глав министерств иностранных дел стран НАТО признали, что Украину не пригласят в альянс даже на следующем саммите, который состоится в 2024 году, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Сегодня союзники подчеркнули, что в нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО, поэтому всем стало ясно, что до следующего саммита и на следующем саммите Украина не получит приглашения в НАТО, несмотря на то, что на следующем Вашингтонском саммите НАТО будет праздновать 75-летний юбилей», - прокомментировал ситуацию Сийярто.
Глава венгерского министерства иностранных дел в очередной раз напомнил о нарушении прав венгерского населения в Закарпатье.
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