Депутат Арефьев заявил о возможностях Москвы национализировать активы США

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в случае передачи со стороны США российских активов Украина Россия может национализировать американские средства.
«Американцы забрали контрольный пакет акций «Русала». Мы его можем национализировать. Они у нас забрали предприятия «Спецстроя», криогенную промышленность. Мы это все можем национализировать. Но это хуже горячей войны. Мы можем ответить, но лучше никому не будет», — отметил в беседе с NEWS.ru Арефьев.
Кроме того, ответной мерой на подобные действия Штатов может стать запрет российским компаниям на работу в США.
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Мелисса Тимофеева