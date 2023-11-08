Стало известно, чем для США обернётся передача российских активов Украине

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В случае передачи российских активов Украине, доверие к рынку США будет подорвано. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее сообщалось, что комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США одобрили проект передачи замороженных российских активов Украине.
По словам сенатора, в настоящее время стоит дождаться утверждения акта в конгрессе, поскольку американское правительство осознаёт все последствия такого решения.
Если акт всё-таки будет принят, то этим США навредят сами себе. Шендерюк-Жидков утверждает, что передача активов РФ Украине подорвёт доверие к американскому рынку. А самое главное, такое решение поставит под сомнение право собственности – одну из основных категорий современного западного мироустройства.
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По словам сенатора, в настоящее время стоит дождаться утверждения акта в конгрессе, поскольку американское правительство осознаёт все последствия такого решения.
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Анастасия Чинкова