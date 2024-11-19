Депутат обвинил Минюст Украины и СБУ в причастности к пыткам невиновных

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Министерство юстиции Украины пособничало пыткам, которые были организованы в созданном Службой безопасности Украины в Киеве концентрационном лагере «Спортзал». Об этом написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
Как сообщил Дубинский, к похищенным гражданам Украины отказывались пускать их адвокатов, чтобы никто не знал, где они находятся. Вместо этого им назначали госпредставителей, которые подписывали документы о том, что их подзащитные дали показания против себя без давления со стороны правоохранителей.
По мнению парламентария, ни один адвокат не может сделать подобного без сотрудничества с СБУ. Дубинский заключил, что экс-глава Минюста Денис Малюська не просто знал о существовании концлагеря, а был соучастником похищений и противоправных действий.
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