Командира ВСУ внесли в список террористов за приказ сбить самолет над Кубанью

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Командира ВСУ Николая Дзямана*, приказавшего сбить российский самолет над Кубанью, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«46. Дзяман Николай Иванович*, 18.12.1977 года рождения», — говорится в перечне.
Командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана* заочно арестовали в июне текущего года. В СК РФ пояснили, что он отдал приказ на уничтожение российского патрульного самолета, зная, что он не предназначен для ведения боевых действий и не имел вооружения. При этом летел он исключительно над территорией РФ. Самолет рухнул в районе хутора Трудовая Армения на Кубани. Тогда погибли 10 членов экипажа.
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*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
** признаны Минюстом РФ иноагентоми
Элина Позднякова