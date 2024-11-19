Командира ВСУ внесли в список террористов за приказ сбить самолет над Кубанью

Россия не будет снимать санкции с сенатора от Флориды Марко Рубио, которого победивший на выборах в США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, пока под санкциями находится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможно ли снять с Рубио санкции в качестве жеста доброй воли, его слова передает ТАСС.