Депутат от Чечни пообещал «доходчиво объяснить» Даванкову смысл традиций

Фото: Telegram-канал Делимханова
Депутат Госдумы и замглавы правительства Чечни Адам Делимханов выразил резкую критику в адрес законопроекта вице-спикера Думы Владислава Даванкова, который предлагает разрешить школам запрещать ношение религиозной одежды.
Всвоем Telegram-канале Делимханов напомнил, что мусульманские женщины носят не только никаб, но и хиджаб, и заявил, что такой запрет нарушает конституционное право на свободу вероисповедания. Он также подчеркнул, что в условиях западного давления подобные законы могут расколоть общество, и призвал к более глубокому изучению вопроса перед внесением подобных предложений.
В мае глава СПЧ Валерий Фадеев предложил запретить никабы в России, что вызвало реакцию в Госдуме и призыв к обсуждению этой темы с участием религиозных лидеров и местных властей для обеспечения уважения к культурным различиям.
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