В России могут запретить женщинам носить никабы

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Глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев предложил в РФ ввести запрет на ношение никаба — традиционного женского головного убора мусульман. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».
В беседе Фадеев обсуждал факторы, которые способствуют увеличению рисков экстремизма. В планах у него обсудить этот вопрос с губернаторами и представителями традиционного ислама. По его словам, уже даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены. Однако конкретные государства он не уточнил.
Ранее сообщалось, что солнцевский районный суд Москвы запретил распространение объявлений о вакансиях и сдаче квартир с припиской «только для славян». Такое решение было принято в связи с тем, что подобные объявления незаконны, противоречат основам правопорядка, нарушают общественные и государственные интересы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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