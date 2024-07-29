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Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки направился с визитом в Россию. Он уже прибыл в Москву в субботу, 27 июля, и пробудет в РФ до 1 августа.
Об этом сообщила японская газета «Хоккайдо». В публикации указано, что парламентарий планирует встретиться с представителями российского министерства иностранных дел и Росрыболовства.
Это уже второй визит депутата в Россию после начала спецоперации. Его предыдущая поездка в РФ в октябре 2023 года вызвала возмущённую реакцию официальных кругов Японии, а сам Судзуки был вынужден покинуть политическую партию, в которой тогда состоял.
Муэно Судзуки — влиятельный японский политик с 40-летним стажем, последовательно выступающий за подписание договора и развитие двусторонних отношений с Россией. Он был консультантом ныне покойного бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, при котором российско-японские контакты активно развивались.
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Это уже второй визит депутата в Россию после начала спецоперации. Его предыдущая поездка в РФ в октябре 2023 года вызвала возмущённую реакцию официальных кругов Японии, а сам Судзуки был вынужден покинуть политическую партию, в которой тогда состоял.
Муэно Судзуки — влиятельный японский политик с 40-летним стажем, последовательно выступающий за подписание договора и развитие двусторонних отношений с Россией. Он был консультантом ныне покойного бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, при котором российско-японские контакты активно развивались.
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Александр Бойцов