Генсек правительства Японии объявил об отставке

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Глава правительства Японии, Хирокадзу Мацуно, объявил о своей отставке в свете скандала, связанного с нарушениями в финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом информирует ТАСС.
Мацуно подал запрос об уходе со своего поста в премьер-министру Фумио Кисиде, отметив, что это решение принято для избежания задержек в реализации национальной политики.
Ранее, в связи с этим же скандалом, об отставке объявили министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита и министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки.
Ранее в этом году весь состав правительства Японии подал в отставку в сентябре. Премьер-министр Фумио Кисида принял их просьбы об уходе.
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Ранее, в связи с этим же скандалом, об отставке объявили министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита и министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки.
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Артем Кузьмин