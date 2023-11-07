Депутат Рады Арьев удалил свой пост о скорой отставке главкома ВСУ Залужного

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Депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев оперативно удалил свое сообщение о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров внёс представление об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного.
Напомним, нардеп Арьев заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров внес президенту страны Владимиру Зеленскому представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако советник Офиса президента Сергей Лещенко опроверг данное сообщение. По его словам, депутат партии Порошенко произвел информационную диверсию против собственной страны. Он считает, что депутаты партии Порошенко будут утверждать, что спасли Залужного от увольнения, запустив в Сеть данный фейк.
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Элина Позднякова