Зеленский внёс изменения в указ о составе Ставки Верховного главнокомандующего

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав Ставки Верховного главнокомандующего, соответствующий документ опубликован на официальном сайте президента страны.
Помимо этого, Зеленский также добавил в состав высшего органа управления войсками нового командующего Силами специальных операций ВСУ Сергея Липанчука.
Ранее эту должность занимал Виктор Хоренко. Теперь, по словам президента, Хоренко будет работать в составе ГУР Минобороны Украины, однако, в должностных документах он все ещё остается командующим Силами специальной операции ВСУ.
Напомним, на прошлой неделе британский журнал The Economist выпустил интервью с Залужным, в котором главком признал, что рассчитывать на успех украинской армии уже не стоит. Он также напомнил, что по плану контрнаступления ВСУ уже должны быть в Крыму, однако на большинстве участков линии боевого соприкосновения украинцам не удалось даже подобрать к линии обороны ВС РФ.
Сейчас в СМИ активно распространяются сообщения о, якобы, увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.
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Ранее эту должность занимал Виктор Хоренко. Теперь, по словам президента, Хоренко будет работать в составе ГУР Минобороны Украины, однако, в должностных документах он все ещё остается командующим Силами специальной операции ВСУ.
Сейчас в СМИ активно распространяются сообщения о, якобы, увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.
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Евгения Парфентьева