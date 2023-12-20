Депутат Рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины

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Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что оценки состояния энергорынка Украины, которые дают украинские энергетики, «вгоняют в ступор» и вызывают тревогу. Об этом Кучеренко написал в социальных сетях.
По мнению Кучеренко, имеющаяся оценка является «достаточно отрицательной» и тревожной. Он отметил, что она сильно разнится с теми «победными реляциями», звучащих со стороны чиновников Европы и Украины, которые отчитываются об «огромных успехах» реформы энергорынка.
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