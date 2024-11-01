Директор от России Можин рассказал о хамстве и оскорблениях в МВФ

Алексей Можин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
На заседаниях совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) часто приходится выслушивать хамство и оскорбления от иностранцев. Об этом рассказал перед уходом с должности исполнительный директор от России Алексей Можин.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что такая ситуация в основном и повлияла на его решение оставить свой пост. В МВФ Можин проработал три с лишним десятка лет.
По его словам, фонд сейчас находится в наихудшем состоянии за всё то время, что он здесь проработал. Причина такого положения является в крайней политизации этой международной финансовой организации.
Можин работал в МВФ с 1992 года. Последние 28 лет он занимал в фонде должность исполнительного директора. После ухода с поста финансист станет советником главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
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«Мне хамят, <...> оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, фонд сейчас находится в наихудшем состоянии за всё то время, что он здесь проработал. Причина такого положения является в крайней политизации этой международной финансовой организации.
Можин работал в МВФ с 1992 года. Последние 28 лет он занимал в фонде должность исполнительного директора. После ухода с поста финансист станет советником главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
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Александр Бойцов