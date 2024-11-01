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Директор от России Можин рассказал о хамстве и оскорблениях в МВФ

Алексей Можин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алексей Можин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На заседаниях совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) часто приходится выслушивать хамство и оскорбления от иностранцев. Об этом рассказал перед уходом с должности исполнительный директор от России Алексей Можин.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что такая ситуация в основном и повлияла на его решение оставить свой пост. В МВФ Можин проработал три с лишним десятка лет.

«Мне хамят, <...> оскорбляют мою страну, руководителя моей страны. Приходится огрызаться в ответ, но все это глубоко противно», — рассказал собеседник агентства.



По его словам, фонд сейчас находится в наихудшем состоянии за всё то время, что он здесь проработал. Причина такого положения является в крайней политизации этой международной финансовой организации.

Можин работал в МВФ с 1992 года. Последние 28 лет он занимал в фонде должность исполнительного директора. После ухода с поста финансист станет советником главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

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#новости
Политолог Ищенко объяснил неприсоединение Турции к коллективному Западу
01 ноября 2024, 19:50

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: сайт Кремля)

Турция, несмотря на все сложности во взаимоотношениях с Россией, не присоединилась к русофобскому движению коллективного Запада. По мнению политолога Ростислава Ищенко президент Реджеп Тайип Эрдоган исходит в своих решениях исключительно из национальных интересов государства.
Отвечая на просьбы читателей издания «Военное дело» прояснить позицию входящей в НАТО страны, эксперт указал, что Эрдогана никто не «переформатировал». Просто он хочет сделать Турцию лидером на Ближнем востоке, а в перспективе — одним из лидеров всей Евразии, чтобы её сила и влияние были сравнимы с теми, которыми обладают Россия, Китай или США.

«Турция не хочет быть чьим-то вассалом или сателлитом», — подчеркнул Ищенко.

Путину в нулевые пришлось ловко и разнообразно маневрировать на международной арене, чтобы сохранить за Россией почти утерянный статус сверхдержавы. То же самое сейчас делает Эрдоган, сказал аналитик. Ищенко напомнил, что в политике нет друзей, есть только интересы. Просто сейчас Эрдоган пытается сделать Турцию «снова великой», заключил эксперт.

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#сша
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#эксперт
#китай
#страны
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#нато
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Названы желающие баллотироваться на пост президента Белоруссии
Девять человек хотят баллотироваться на пост президента Белоруссии
01 ноября 2024, 19:25

Фото: iStock/Derek Brumby

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии завершила приём документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Участвовать в президентской компании будут девять человек.
Процесс подачи документов стартовал 23 октября, с момента объявления парламентом Белоруссии даты проведения выборов, и завершился в пятницу в 18:00 (совпадает с мск).

Как сообщила комиссия в беседе с ТАСС, на данный момент зарегистрированы четыре из девяти желающих кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, а также начальник главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Минского горисполкома Ольга Чемоданова.

4 ноября будут рассмотрены документы остальных пяти желающих. Ими стали участник президентской кампании 2020 года Анна Конопацкая, председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков, предприниматель из Могилёва Диана Ковалёва, лидер коммунистической партии Сергей Сыранков, а также зарегистрировавшийся в пятницу Виктор Кулеш.

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#белоруссия
#выборы
#президент
#кандидаты
#цик
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РФ потребовала у датского телеканала TV2 разъяснений по репортажу из-под Курска
01 ноября 2024, 17:53

Фото: istockphoto/porpeller

Посольство России в Копенгагене потребовало у датских телевизионщиков разъяснений. Это произошло после выхода в эфире телеканала TV2 репортажа из Курской области.
Об этом представители российской дипломатической миссии сообщили в своём официальном телеграм-канале. В сообщении указано, что названный телеканал использовал в передаче собственную фотографию украинского военнослужащего, снятого на фоне здания, в котором расположено отделение связи «Почта России».

В посольстве потребовали разъяснений по поводу появления данного фотоснимка в эфире телеканала, а также действий датских журналистов. Кроме того, дипломаты напомнили, что незаконное пересечение границы Российской Федерации является уголовным преступлением. Также в обращении отмечается, что в репортаже можно увидеть нацистскую символику, что на Украине не новость. Однако рекламировать её в телевизионной передаче посольство РФ считает неуместным.

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#почта россии
#посольство
#рф
#всу
#курская область
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Вдова воевавшего за ВСУ Дадина считает, что мужа могли убить его сослуживцы
01 ноября 2024, 17:24

Фото: istockphoto/zabelin

Ильдар Дадин, воевавший на стороне Украины, погиб в Харьковской области в октябре этого года. Его вдова Александра Свечникова считает, что его мужа могли убить сослуживцы, с которыми у него был конфликт.
Об этом женщина написала на своей странице в социальной сети. Дадин уехал из России в 2022 году и обосновался в Польше. Затем он перебрался на Украину и вступил в «Легион "Свобода России"»* (ЛСР*). С лета прошлого года перебежчик начал принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. 6 октября появилась информация, что Ильдар Дадин погиб в Волчанске Харьковской области.

Его вдова Светлана, являющаяся гражданкой Украины, почти месяц пыталась получить тело мужа, чтобы похоронить, но ей его так и не отдали. Якобы Дадин не указал её в качестве контактного лица, которому следует передать тело в случае его смерти, поэтому в ЛСР* похоронят его «по своим правилам». При этом Свечникова утверждает, что паспорт мужа и копия свидетельства о браке находятся в штабе легиона.

Она полагает, сто его могли убить сослуживцы, так как он конфликтовал с командирами ЛСР*, из-за действий которых погибли его сослуживца. По словам женщины, муж часто говорил что опасается «пули в спину». Кроме того, постоянно менялись версии того, как погиб Дадин: то в результате артобстрела, то после атаки беспилотника. А на днях руководство ЛСР* официально заявило, что он был убит автоматной очередью.

То, что в ЛСР* кремировали и уже захоронили тело её мужа, так и не показав его вдове, только утвердило её во мнении, что Ильдар Дадин погиб от руг своих однополчан.

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#паспорт
#женщины
#информация
#всу
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Нардеп Дубинский: Зеленский ищет поддержку для отказа от мирного плана Трампа
01 ноября 2024, 16:50

Владимир Зеленский ездил в Рейкьявик на саммит Северного совета, чтобы заручиться поддержкой стран Северной Европы на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, чтобы суметь отказаться от условий его мирного плана для Украины. Так считает оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Очевидно, что турне в Северную Европу — это поиск ресурсов, которые могут заменить американские. Величайший с Высочайшим (Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак – ред.) пытаются заручиться поддержкой, чтобы сказать мирному плану Трампа нет», — написал Дубинский в Telegram-канале.

По его словам, Зеленский и Ермак не представляют свое будущее после завершения конфликта, поэтому они делают все, чтобы он продолжался как можно дольше.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору сообщил, что заявления Владимира Зеленского о северокорейских войсках в РФ служат попыткой отвлечь общественность от реальных проблем, с которыми сталкивается Украина.

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#украина
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#telegram
#зеленский
#рф
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Президент России встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым
Путин: в регионах «подзабывают» проблемы, на которые граждане жалуются многократно
01 ноября 2024, 16:46

Валентин Коновалов и Владимир Путин(Фото: сайт Кремля)

Президент Владимир Путин 1 ноября в Москве встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Это была первая личная встреча президента и главы республики, показанная общественности, после того как Коновалов стал губернатором в 2018 году.
Оказалось, что в Хакасии наблюдается нехватка врачей в сравнении с остальными регионами. При этом «стройка подрастает», привлекается больше инвестиций и заметно снизилось количество безработных граждан — меньше двух тысяч на бирже труда.

«Мы подзабываем проблему, на которую граждане обращали внимание многократно. Это работа с твёрдыми коммунальными отходами.», — отмечает президент России в беседе с главой республики.

Коновалов сообщил главе государства, что перед Хакасией уже стоит задача открыть «комплекс по переработке мусора» до конца 2026 года. Сейчас на территории республики внедряется раздельный сбор мусора.

Президент России отметил, что есть острые вопросы, которые волнуют массы, один из них — СВО.

«У нас много глобальных вопросов, но за этим глобализмом ни в коем случае не должны забывать, казалось бы, мелких деталей жизни людей, но от них зависит качество жизни наших граждан», — говорит Владимир Путин.
Глава государства попросил своих коллег из регионов помнить о проблемах, которые действительно важны для граждан и свою актуальность «не теряли».

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#кремль
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Иранский генерал пригрозил «смертоносным ударом» по Израилю
Генерал КСИР Солеймани: Иран нанесёт «смертоносный удар» по Израилю
01 ноября 2024, 16:19

Фото: iStock/ivanmollov

Иран нанесёт «смертоносный» ответный удар по территории Израиля и воспользуется своими «скрытыми возможностями». С таким заявлением выступил командующий военизированного ополчения «Басидж», входящего в Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), генерал-майор Голамреза Солеймани.
Он заявил, что народ Ирана ещё не показал Израилю всю свою мощь и тот колоссальный потенциал для противодействия врагам, которым обладает.

Солеймани сослался на слова верховного лидера Ирана аятолла Аи Хаменеи, который заявил, что израильские власти серьёзно ошиблись в своих расчётах. Теперь Ирану предстоит исправить эту ошибку, а для этого необходим «смертоносный» удар.

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#израиль
#иран
#конфликт
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#обстрел
#атака
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Эстонские власти намерены законодательно запретить деятельность ЭПЦ
01 ноября 2024, 15:50

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Эстонское министерство внутренних дел собирается предложить внесение поправок поправки в закон о церкви. Это позволит властям прибалтийской республики юридически ликвидировать Эстонскую православную церковь (ЭПЦ).
Давление на ЭПЦ оказывается уже довольно давно, напоминает РИА Новости. Связано это с тем, что епархия не торопится полностью разрывать канонические связи с Москвой, как этого ещё весной нынешнего года в ультимативной форме потребовало МВД Эстонии. В силовом ведомстве возмущены тем, что церковные чины «тянут время» и называют ЭПЦ не иначе, как «марионеткой Москвы» и «адептом кремлёвской пропаганды».

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пожаловался, что всё это время стороны лишь обменивались письмами, в которых излагали свои позиции. Но так ничего и не достигли.

«Они внесли изменения в устав, но с оговоркой, что будут чётко следовать томосу (официальный церковный документ по особо важным вопросам церковного устройства - прим. ред.) от 1993 года. А там прямо написано, что ЭПЦ подчиняется Москве», — расстроенно сказал глава МВД.

Возмущенный таким поведением Ляэнеметс предложил изменить закон о церквях и конгрегациях, предусмотрев право запрета любой организации, если она окажется связанной с Русской православной церковью. Министр рассчитывает, что примерно к февралю поправки к закону утвердят. Эстония готова пойти по пути Украины в борьбе с православной церковью.

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#эстония
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Политолог Дробницкий объяснил слова Трампа о разъединении РФ и КНР
01 ноября 2024, 15:50

Фото: iStock/Ruma Aktar

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о «разъединении» России и Китая после победы на выборах указывают на то, что в его команде появились люди «из внешнеполитического лагеря».
«Киссинджер в своё время сформулировал максиму: «Пекин и Москва должны быть всегда чуть ближе к Вашингтону, чем друг к другу». То есть сближение Москвы и Пекина означает отдаление их от Вашингтона и проблемы для США и их геополитики. Значит, можно судить, что в команде Дональда Трампа появились люди из внешнеполитического лагеря», — пояснил в беседе с RT Дробницкий.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил все касающиеся России заявления Дональда Трампа, включая слова о «Северных потоках», предвыборной гонкой. Как передают argumenti.ru с ссылкой на РИА Новости, Песков напомнил, что «Северный поток» был достроен, его уцелевшая нитка в любой момент готова к запуску.

Ранее Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах «разъединить» Россию и Китай.

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Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай при победе на выборах

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