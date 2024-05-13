Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу к 2025 году

Фото: worldbank.org
Огромный государственный долг США и чрезмерные расходы правительства могут привести к финансовой катастрофе для страны уже к 2025 году. Такое мнение у себя в блоге на LinkedIn высказал экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Он указал, что увеличение расходов и повышение налоговых ставок, совпадающие с установкой предела государственного долга, могут привести к этому.
Международный валютный фонд (МВФ) также прогнозирует, что к 2024 году государственный долг США превысит 123% от ВВП страны и будет продолжать расти, достигнув почти 134% к 2029 году. Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин отметил, что богатые страны, включая США, оказались в трудном положении из-за проблем с государственным долгом.
За время президентства Джо Байдена государственный долг США вырос до рекордных 34,4 триллиона долларов, по сравнению с 28 триллионами в 2021 году, когда он вступил в должность президента.
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Международный валютный фонд (МВФ) также прогнозирует, что к 2024 году государственный долг США превысит 123% от ВВП страны и будет продолжать расти, достигнув почти 134% к 2029 году. Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин отметил, что богатые страны, включая США, оказались в трудном положении из-за проблем с государственным долгом.
За время президентства Джо Байдена государственный долг США вырос до рекордных 34,4 триллиона долларов, по сравнению с 28 триллионами в 2021 году, когда он вступил в должность президента.
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Артем Кузьмин