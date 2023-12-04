Соединённые Штаты решили, что настало время обвинить в неудаче свою марионетку — президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD: пришло время обвинить в неудаче их марионетку — Зеленского», — написал политик на своей странице в cоцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).Так Филиппо прокомментировал интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга немецкому телеканалу Das Erste,в котором тот призвал готовиться к плохим новостям по поводу конфликта на Украине. По словам Столтенберга, Украина находится в критической ситуации. Когда журналисты спросили главу альянса о действиях украинской армии в таком положении, он переадресовал «принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству».
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