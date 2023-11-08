«Добили со второго раза»: за что взорвали депутата и что известно о теракте в Луганске

Террористический акт, в результате которого погиб депутат Народного Совета ЛНР Михаил Филипоненко, был совершен 8 ноября. Смерть политика наступила в результате взрыва в его автомобиле, который был припаркован возле дома в Луганске. Редакция «Радио 1» расскажет, кто причастен к убийству депутата, и какие громкие заявления делал политик при жизни.