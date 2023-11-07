«Взял гранату у сына и выдернул чеку»: как погиб помощник Залужного, причастна ли Россия

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Помощник главкома ВСУ Залужного Геннадий Частяков погиб в своей день рождения от взрыва боевой гранаты. Основной версией следствия является «неосторожное обращения с боеприпасами», однако супруга погибшего и представители Генштаба Украины сомневаются, что военнослужащий не умел пользоваться гранатами и допустил подрыв снаряда будучи рядом со своими детьми. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно об обстоятельствах гибели майора, и кто на самом деле виноват в его смерти.
Геннадий Частяков: что известно
Геннадий Частяков родился 6 ноября 1984 года в городе Белецкое Донецкой области. На протяжении пяти последних лет он постоянно проживал на территории Украины. Частяков являлся генеральным директором ООО «Оникс Союз», и занимал должность помощника Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Залужный прокомментировал гибель Частякова
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что причиной взрыва в доме его помощника Частякова стала детонация взрывного устройства, которое сработало в одном из подарков. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Глава ВСУ назвал погибшего своим близким другом и заявил, что его гибель стала утратой для военных сил Украины.
Залужный также добавил, что Частяков был для украинской армии плечом, и что он полностью посвятил свою жизнь ВСУ.
Как погиб помощник Залужного
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал в своем телеграм-канале об обстоятельствах гибели помощника Залужного. Он сообщил, что Частяков вернулся в день своего рождения домой с подарками от коллег и близких, после чего стал демонстрировать их родственникам.
Глава МВД рассказал, что погибший достал из подарочного ящика с гранатами один из боеприпасов и начал его показывать сыну. Клименко добавил, что сначала боеприпас взял в руки несовершеннолетний и принялся «крутить кольцо». После этого военнослужащий забрал снаряд у сына и выдернул чеку, что спровоцировало взрыв. В результате инцидента, 13-летний сын погибшего получил тяжелые ранения и был госпитализирован.
Стало известно о состоянии детей погибшего помощника главкома ВСУ Залужного
Рядом с телом помощника главы ВСУ, было найдено пять аналогичных неразорвавшихся гранат, которые в настоящее время направлены на экспертизу.
Кто виноват в смерти Частякова
Коллегу, который преподнес майору «взрывоопасный» презент, установили. Им оказался старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко. В МВД Украины сообщили, что в кабинете коллеги Частякова были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены две гранаты, по внешним признакам схожие с теми, которые были подарены майору.
Источник «Суспільне» сообщил, что супруга покойного заявила, что взрыв произошел, как только была открыта коробка с боеприпасами. Издание подчеркивает, что расследование дела продолжается и в настоящее время «нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе».
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Авторы статьи, опубликованной в издании «Страна» предполагают, что еще одной версией произошедшего, может быть теракт, который могли осуществить заинтересованные лица на фоне разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Напомним, что глава ВСУ в интервью Economist сообщил, что на фронте украинские военнослужащие зашли в тупик, и что продолжать контрнаступление становится невозможным. Украинский лидер с такими заявлениями не согласился.
Частяков знал, что гранаты боевые
Пресс-секретарь МВД Марьяна Рева сообщила, что трагически погибший Частяков знал, что ему подарены боевые гранаты. По ее словам, Александр Тимченко, который подарил коробку с боеприпасами, предупредил майора, что гранаты боевые, однако погибший, вероятно, не поверил в эту информацию.
Украинское издание Insider также сообщает, что боеприпасы, подаренные Частякову, были приняты им за сувениры-рюмки, поэтому он выдернул чеку.
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Анастасия Крестьянова