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«Взял гранату у сына и выдернул чеку»: как погиб помощник Залужного, причастна ли Россия

Сын погибшего помощника Залужного находится в тяжелом состоянии
07 ноября 2023, 14:37
Фото: iStock/ovbelov

Фото: iStock/ovbelov

Помощник главкома ВСУ Залужного Геннадий Частяков погиб в своей день рождения от взрыва боевой гранаты. Основной версией следствия является «неосторожное обращения с боеприпасами», однако супруга погибшего и представители Генштаба Украины сомневаются, что военнослужащий не умел пользоваться гранатами и допустил подрыв снаряда будучи рядом со своими детьми. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно об обстоятельствах гибели майора, и кто на самом деле виноват в его смерти.

Геннадий Частяков: что известно


Геннадий Частяков родился 6 ноября 1984 года в городе Белецкое Донецкой области. На протяжении пяти последних лет он постоянно проживал на территории Украины. Частяков являлся генеральным директором ООО «Оникс Союз», и занимал должность помощника Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.


По словам собеседника «Украинской правды», Частяков был выпускником одесской Военной академии, где учился обращению с оружием и боеприпасами.

Залужный прокомментировал гибель Частякова


Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что причиной взрыва в доме его помощника Частякова стала детонация взрывного устройства, которое сработало в одном из подарков. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Глава ВСУ назвал погибшего своим близким другом и заявил, что его гибель стала утратой для военных сил Украины.

Залужный также добавил, что Частяков был для украинской армии плечом, и что он полностью посвятил свою жизнь ВСУ.

Как погиб помощник Залужного


Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал в своем телеграм-канале об обстоятельствах гибели помощника Залужного. Он сообщил, что Частяков вернулся в день своего рождения домой с подарками от коллег и близких, после чего стал демонстрировать их родственникам.

Глава МВД рассказал, что погибший достал из подарочного ящика с гранатами один из боеприпасов и начал его показывать сыну. Клименко добавил, что сначала боеприпас взял в руки несовершеннолетний и принялся «крутить кольцо». После этого военнослужащий забрал снаряд у сына и выдернул чеку, что спровоцировало взрыв. В результате инцидента, 13-летний сын погибшего получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Стало известно о состоянии детей погибшего помощника главкома ВСУ Залужного
Стало известно о состоянии детей погибшего помощника главкома ВСУ Залужного

Рядом с телом помощника главы ВСУ, было найдено пять аналогичных неразорвавшихся гранат, которые в настоящее время направлены на экспертизу.

Кто виноват в смерти Частякова


Коллегу, который преподнес майору «взрывоопасный» презент, установили. Им оказался старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко. В МВД Украины сообщили, что в кабинете коллеги Частякова были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены две гранаты, по внешним признакам схожие с теми, которые были подарены майору.

Источник «Суспільне» сообщил, что супруга покойного заявила, что взрыв произошел, как только была открыта коробка с боеприпасами. Издание подчеркивает, что расследование дела продолжается и в настоящее время «нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе».

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Авторы статьи, опубликованной в издании «Страна» предполагают, что еще одной версией произошедшего, может быть теракт, который могли осуществить заинтересованные лица на фоне разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Напомним, что глава ВСУ в интервью Economist сообщил, что на фронте украинские военнослужащие зашли в тупик, и что продолжать контрнаступление становится невозможным. Украинский лидер с такими заявлениями не согласился.


Частяков знал, что гранаты боевые


Пресс-секретарь МВД Марьяна Рева сообщила, что трагически погибший Частяков знал, что ему подарены боевые гранаты. По ее словам, Александр Тимченко, который подарил коробку с боеприпасами, предупредил майора, что гранаты боевые, однако погибший, вероятно, не поверил в эту информацию.

Украинское издание Insider также сообщает, что боеприпасы, подаренные Частякову, были приняты им за сувениры-рюмки, поэтому он выдернул чеку.

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Путин подарил президенту ОАЭ его портрет и получил в ответ мозаику
07 декабря 2023, 01:41

Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подарил президенту этой страны Мухаммеду Аль-Нахайяну его портрет и получил в ответ подарок в виде мозаики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Ранее стало известно, что Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде глава государства встретился с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль-Саудом.

Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль-Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в течение всего полёта самолёт Путина сопровождали четыре истребителя ВКС РФ.

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#дмитрий песков
#рф
#переговоры
#владимир путин
#подарки
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Законопроект о помощи Украине провалился в американском Сенате
ТАСС: Сенат США заблокировал голосование по законопроекту о помощи Украине
07 декабря 2023, 01:23

Фото: iStock/Mikhail_Makarov

Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование, пишет ТАСС. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты Конгресса.
Инициатива предусматривала выделение дополнительных средств (106 миллиардов долларов) не только Украине, но также Израилю и Тайваню. Большая часть средств при этом ($61 млрд) предназначалась именно Киеву.

Ранее демократы ходатайствовали о завершении дебатов и постановке запроса на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, требовалось предварительное утверждение соответствующего решения 60 сенаторами.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил своё выступление на завершившемся скандалом брифинге в Конгрессе США из-за того, что «ситуация изменилась». Так объяснил решение украинского президента министр обороны страны Рустем Умеров в эфире американского телеканала Fox News.

Вместе с тем Умеров не смог дать чёткий ответ на вопрос о продолжении финансирования Украины со стороны США. Он лишь сказал, что «на 100% уверен», что страны вместе защищают собственные интересы, а в такой поддержке Киев нуждается.

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#сша
#украина
#финансы
#помощь
#законопроект
#израиль
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El Pais: Венесуэла объявила о мобилизации армии и аннексии Западной Гайаны
07 декабря 2023, 00:48

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Венесуэлы объявили мобилизацию армии и аннексию Западной Гайаны. Об этом сообщило испанское издание El Pais. Ранее на референдуме венесуэльцы поддержали решение включить эту территорию, богатую полезными ископаемыми (нефть, золото, алмазы), в состав своей страны.
Непрекращающийся территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной тянется еще с начала XIX века. Яблоком раздора между двумя государствами стала часть территории Гайаны в районе реки Эссекибо. Эти земли богаты полезными ископаемыми, в том числе золотом и алмазами. На картах Венесуэлы эти территории обычно заштриховываются как спорные.

Из-за напряжённых отношений Гайаны и Венесуэлы войска к границе двух стран отправило правительство крупнейшей южноамериканской страны — Бразилии.

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#политика
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«Большая семёрка» с 1 января запретит импорт почти всех российских алмазов
«Ъ»: Страны G7 договорились об ограничении импорта российских алмазов с 2024 года
06 декабря 2023, 23:06

Фото: iStock/SergeyChayko

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) запретят импорт российских непромышленных алмазов, «добытых, обработанных или произведенных в России» уже к 1 января 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее заявление «Большой семерки».
Кроме этого, с 1 марта 2024 года начнет постепенно вступать в силу ограничение на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Страны G7, являющиеся крупными импортерами необработанных алмазов, создадут «надежный механизм» их проверки и сертификации. Он должен заработать с осени следующего года.

Введение антироссийских санкций в отношении алмазов может обернуться замещением на рынке природных камней искусственными, из-за чего возникнет проблема глобального масштаба, заявил ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев по итогам пленарной сессии Кимберлийского процесса 2023.

Моисеев отметил, что страны «Большой семерки» и Европейский союз хотят запретить поставки алмазов на свои рынки, за счет механизма сертификации всех партий через AWDC или GIA. Он также отметил, что на сегодняшний день никто не может составить конкуренцию российскому производству алмазов, поэтому заместить его не получится.

Напомним, что по итогам 2022 года Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства натуральных алмазов — 35%. В прошлом году объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат, из которых 41,9 миллиона карат пришлись на российские компании.


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#санкции
#россия
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В США рассказали о первых шагах Трампа, если он станет президентом
Экс-глава Пентагона Эспер: Трамп лишит Киев поддержки и выведет США из НАТО
06 декабря 2023, 22:50

Фото: iStock/Jon Rehg

Если Дональд Трамп станет новым президентом США, то он сразуже прекратит помощь Украине. Об этом заявил в интервью MSNBC бывший министр обороны США Марк Эспер.
«Думаю, если это произойдет, то все усилия по поддержке Украины в ее противостоянии с Россией со временем развалятся, поскольку Соединенные Штаты — это своего рода большой блок в башне Дженга. Уберите нас, и все рухнет», - уверен Эспер.

Кроме того, он считает, что следящим шагом Трампа на посту главы США станет вывод страны из НАТО. Такие действия приведут к развалу альянса.

Ранее президент США Джо Байден уверен, что Россия атакует страны НАТО после того, как одержит победу в конфликте на Украине. Об этом он заявил в рамках своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.

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#россия
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#страны
#нато
#байден
#джо байден
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Байден заявил, что Россия нападет на страны НАТО после победы над Украиной
Байден: Россия атакует страны НАТО после победы над Украиной
06 декабря 2023, 21:52

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден уверен, что Россия атакует страны НАТО после того, как одержит победу в конфликте на Украине. Об этом он заявил в рамках своего специального обращения, посвященного призыву к конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву.
«Если Путин возьмет Украину, то он не остановится, он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», - заявил Байден.

США всё-таки выделили Киеву новый пакет военной помощи, его стоимость составила 175 миллионов долларов, однако предупредили, что он может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В новый пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды, противорадиационные и противотанковые ракеты.

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#пво
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США не станут принуждать Украину к перемирию с Россией
Кирби: США оставляют за Украиной право решать параметры завершения конфликта
06 декабря 2023, 21:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США не станут оказывать влияние на Украину и диктовать условия, при которых Киев должен будет вступить в мирные переговоры с Россией. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Определенно мы не собираемся диктовать эти условия», — ответил Кирби на вопрос об условиях завершения конфликта.

Он подчеркнул, что право решения об окончании конфликта и условиях мирных переговоров принадлежат украинскому народе и президенту Владимиру Зеленскому.

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, на Западе ждут, что США начнёт склонять украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Москвой. Поскольку финансовая помощь со стороны Америки зашла в тупик.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Соединённые Штаты намерены «перевалить бремя финансирования» Украины на Европейский Союз и действительно подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией. Однако Москва не должна идти на встречу ни при каких обстоятельствах.

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Российский бизнесмен Усс обвинил США в политически мотивированном преследовании
06 декабря 2023, 21:28

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Бизнесмен Артём Усс, сын бывшего губернатора Красноярского края, обвинил США в политически мотивированном преследовании. Об этом сообщает РБК.
Ранее стало известно, что Госдеп США пообещал семь миллионов долларов тому, кто раскроет данные о местонахождении Усса, объявленного в международный розыск. Отмечается, что такая мера была принята в связи с обвинением об уклонении от санкций и отмывании денег. 

В беседе с изданием бизнесмен поспешил разочаровать общественность в том, что никто не получит обещанное американским ведомством вознаграждение. Свою позицию Усс объяснил тем, что факты, подтверждающие его виновность, отсутствуют. 

По словам бизнесмена, он проживает на территории России с апреля этого года. За всё это время правоохранительные органы США ни разу не попытались продолжить его преследование, лично от него получить какие-либо объяснения или связаться в рамках двусторонних российско-американских соглашений о правовой помощи. 

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#сша
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США выделили Киеву пакет помощи, предупредив, что он может стать одним из последних
США выделили новый пакет помощи Украине на 175 млн $
06 декабря 2023, 21:13

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США всё-таки выделили Киеву новый пакет военной помощи, его стоимость составила 175 миллионов долларов, однако предупредили, что он может быть одним из последних. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине», - пояснил Блинкен.

В новый пакет военной помощи для Украины войдут боеприпасы для ПВО и артиллерийские снаряды, противорадиационные и противотанковые ракеты.

Ранее агентство Reuters писало, что Евросоюз поставил Украине 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона за 2023 год. Отмечается, что инициатива по ускоренному производству снарядов по контрактам через Европейское оборонное агентство позволила сделать лишь около 60 тысяч снарядов для ВСУ.

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#финансирование
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#евросоюз
#всу
#ракеты
#блинкен
#пво
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